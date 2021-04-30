В США обвинили Путина в преследовании военных с помощью НЛО

https://static.news.ru/photo/aa71bf1e-aa87-11eb-ab6b-96000091f725_660.jpg Гарри Рид(Harry Reid) Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Экс-сенатор Гарри Рид убеждён, что российский президент Владимир Путин задействовал НЛО для преследования американских военных. Об этом сообщает Daily Star.

Политик имеет ввиду инцидент с объектом «пирамидальной формы», который двигался вслед за американскими военным кораблями. Впервые он был заснят американскими военными у побережья Сан-Диего в июне 2019 года. Объект находился над судном на высоте около 210 метров. Бывший сенатор убеждён, что было именно НЛО, которое действовало по приказу российского лидера. Он пояснил, что Путин служил в КГБ, что можно считать за его причастность к инциденту.

Примечательно, что подлинность видеозапись с пирамидальным объектом была подтверждена Пентагоном. Об этом писало издание Science Alert. Режиссер-документалист Джереми Корбелл заснял объект треугольной формы, которые летает и испускает пульсирующий свет. Два других подобных объекта треугольной формы были запечатлены возле военно-морской авиабазы США в Штате Вирджиния. В настоящее время неизвестно, что это были за объекты, но весьма вероятно, что речь идёт о метеорологических зондах или дронах-шпионах.

Ранее Пентагон начал расследование атак на госслужащих с помощью «направленной энергии». Один случай был зарегистрирован в 2019 году. Он произошёл с сотрудницей Белого дома, которая гуляла с собакой в пригороде Вирджинии. Она почувствовала внезапный приступ тошноты. Другое происшествие случилось в ноябре 2020 года на лужайке перед южным фасадом Белого дома. Тогда стало плохо чиновнику Совета национальной безопасности США. Американские военные считают, что эти происшествия схожи с теми случаями, которые произошли с американские дипломатами на Кубе в 2016 году. Они были более известны как «гаванский синдром»

Случаи таких атак вызывает в Пентагоне серьёзную обеспокоенность. Утверждается, то они могут вызывать различные симптомы, а также повреждения головного мозга, но отследить их крайне непросто. Также беспокойство проявляют и в Конгрессе США. Американское правительство пока не может подтвердить достоверность данных о новых атаках.