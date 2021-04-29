Пентагон начал расследование атак «направленной энергией» на госслужащих

https://static.news.ru/photo/60cfe4d8-494f-11eb-9537-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Расследование предполагаемых случаев новых атак на госслужащих США при помощи «направленной энергии» с 2020 года ведёт Министерство обороны страны. б этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, власти США расследуют не менее трёх случаев инцидентов, схожих с предполагаемыми атаками «направленной энергией» на американских военнослужащих и дипломатов за границей. В частности, в прошлом году в Майами несколько человек сообщили о симптомах, которые походили на те, что испытывали, начиная с 2016 года, американские дипломаты на Кубе. Эти симптомы известны как «гаванский синдром».

Ещё одно происшествие было зафиксировано в ноябре 2020 года. На лужайке перед южным фасадом Белого дома находившийся там чиновник Совета национальной безопасности США почувствовал приступ тошноты.

Третий случай датирован 2019 годом. О схожих симптомах сообщила сотрудница Белого дома. Они проявились во время её прогулки с собакой в одном из пригородов Вашингтона в Вирджинии.

По словам авторов материала, эти случаи возможных атак на американцев «направленной энергией» вызывают серьёзную тревогу должностных лиц США. В этой связи Пентагон начал расследование происшествий. Издание полагает, что подобные атаки, вызывающие ряд симптомов, вплоть до повреждений головного мозга, отследить крайне непросто, используемые же для нападения устройства могут быть весьма невелики. Симптомы атак при этом часто напоминают проявления различных заболеваний.

Обеспокоенность по этому выражают и в Конгрессе США. В свою очередь, американское правительство изучает данные о новых атаках, но подтвердить достоверность этих данных пока не в состоянии.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия применила против американских солдат в Сирии загадочное «секретное оружие», после чего многие солдаты испытали симптомы гриппа. Подобные обвинения звучат не впервые. Ранее американцы жаловались, что будто кто-то их терроризирует некими «ужасными звуками» на Кубе.