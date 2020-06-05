Пентагон приказал прибывшим в Вашингтон военным вернуться на базы

https://static.news.ru/photo/d02370de-7aab-11ea-8d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/ XinHua/Global Look Press

Министр обороны США Марк Эспер приказал армейским подразделениям, направленным в Вашингтон для поддержания порядка, вернуться в места постоянной дислокации.

По информации «Интерфакса», около 700 бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии уже вернулись в Северную Каролину. Оставшиеся 900 сотрудников военной полиции покинут столицу до конца недели.

Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса погиб на глазах десятков прохожих 25 мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов.

Полицейский Шовин задержан, сопровождавшие его офицеры отстранены.