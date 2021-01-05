16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Пентагон отказался отправить к Капитолию Нацгвардию

23:15, 06 января 2021 65
Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Министерство обороны США отклонило запрос властей Вашингтона о развёртывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Источник сообщил мне, что Министерство обороны только что отклонило запрос чиновников Вашингтона о развёртывании Национальной гвардии на Капитолии, — написал корреспондент американского издания Аарон Дэйвис на своей странице в Twitter.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и мэр Вашингтона Мюриэль Баузер призвали Национальную гвардию очистить здание Капитолия от протестующих. В американской столице введён комендантский час, полиция задерживает митингующих в помещениях Капитолия.

Сегодня конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. Конгрессмен Пол Госар выступил против учёта голосов выборщиков штата Аризона, его поддержал сенатор Тед Круз. Вице-президент США Майк Пенс остановил общее заседание конгресса. Палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.

Как сообщал NEWS.ru, протестующие против итогов выборов сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и окружили зал сената, который вынужден был прервать заседание. 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео