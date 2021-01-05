Пентагон отказался отправить к Капитолию Нацгвардию

https://static.news.ru/photo/6a2a4c2a-505d-11eb-88a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Министерство обороны США отклонило запрос властей Вашингтона о развёртывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Источник сообщил мне, что Министерство обороны только что отклонило запрос чиновников Вашингтона о развёртывании Национальной гвардии на Капитолии, — написал корреспондент американского издания Аарон Дэйвис на своей странице в Twitter.

BREAKING: A source tells me The Defense Department has just denied a request by DC officials to deploy the National Guard to the US Capitol. — Aaron C. Davis (@byaaroncdavis) January 6, 2021

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и мэр Вашингтона Мюриэль Баузер призвали Национальную гвардию очистить здание Капитолия от протестующих. В американской столице введён комендантский час, полиция задерживает митингующих в помещениях Капитолия.

Сегодня конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. Конгрессмен Пол Госар выступил против учёта голосов выборщиков штата Аризона, его поддержал сенатор Тед Круз. Вице-президент США Майк Пенс остановил общее заседание конгресса. Палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.

Как сообщал NEWS.ru, протестующие против итогов выборов сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и окружили зал сената, который вынужден был прервать заседание.