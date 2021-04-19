Пентагон объяснил переброску десятков истребителей в Польшу

https://static.news.ru/photo/81164328-a1a5-11eb-b355-96000091f725_660.jpg Фото: Lisa Ferdinando/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

США объяснили переброску нескольких десятков истребителей в Польшу стандартными учениями. Как заявил официальный представитель военного ведомства Джон Кирби, эти учения не имеют отношения к обострению ситуации в Донбассе.

Это стандартные учения. Это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму. Это вполне рутинная операция. Мы делаем это постоянно, — цитирует Кирби «Царьград».

Он подчеркнул, что военные США, которые несут дежурство в Польше, постоянно сменяют друг друга.

Накануне глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что США перебросили в страну несколько десятков истребителей F-15 и F-16 для проведения учений. Цель этих учений, по его словам, состоит в отработке быстрой переброски американских ВВС в Европе с использованием польских аэродромов.

Всё это происходит на фоне обострения ситуации в Донбассе. При этом Киев обвиняет Россию в стягивании военной мощи к своим границам. Москва на это ответила, заверив, что никакой угрозы подобные действия не несут, а российские силы свободно перемещаются на своей территории по тем направлениям, по которым считают нужным.