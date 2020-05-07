Пентагон назвал число жертв военных операций США в 2019 году

https://static.news.ru/photo/d02370de-7aab-11ea-8d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/ XinHua/Global Look Press

Американское Министерство обороны признало гибель 132 мирных жителей в 2019 году в результате военных операций Соединённых Штатов в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали. Эти данные содержатся в ежегодном отчёте ведомства о связанных с военными действиями США потерях среди гражданского населения.

Как отмечается в документе, в результате американских военных операций в этих странах в прошлом году был ранен 91 человек из числа гражданских.

В Пентагоне подчеркнули, что не располагают достоверными сообщениями о жертвах среди гражданского населения Йемена или Ливии в результате военных операций Штатов в 2019 году.

Данные из отчёта оборонного ведомства США об убитых не совпадают с цифрами правозащитников. По словам сотрудницы американского представительства Amnesty International Дафны Эвиатар, в Пентагоне продолжают недооценивать количество жертв среди мирного населения.

По данным одной из неправительственных организаций, только в Сирии от авиаударов коалиции во главе с США в 2019 году погибли от 465 до 1113 гражданских лиц, уточняет France-Presse.

По данным Пентагона, в 2018 году жертвами военных операций США стали 120 мирных жителей, писал NEWS.ru.