Пентагон назвал число жертв военных операций США в 2019 году

Американское Министерство обороны признало гибель 132 мирных жителей в 2019 году в результате военных операций Соединённых Штатов в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали. Эти данные содержатся в ежегодном отчёте ведомства о связанных с военными действиями США потерях среди гражданского населения.
Как
В Пентагоне подчеркнули, что не располагают достоверными сообщениями о жертвах среди гражданского населения Йемена или Ливии в результате военных операций Штатов в 2019 году.
Данные из отчёта оборонного ведомства США об убитых не совпадают с цифрами правозащитников. По словам сотрудницы американского представительства Amnesty International Дафны Эвиатар, в Пентагоне продолжают недооценивать количество жертв среди мирного населения.
По данным одной из неправительственных организаций, только в Сирии от авиаударов коалиции во главе с США в 2019 году погибли от 465 до 1113 гражданских лиц,
По данным Пентагона, в 2018 году жертвами военных операций США стали 120 мирных жителей, писал NEWS.ru.
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