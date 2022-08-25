Пентагон: часть обещанного США оружия в Киеве будут ожидать три года

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что некоторые типы вооружений из нового пакета военной помощи Украине могут попасть в Киев лишь через 1-3 года. Данный пакет рассчитан на долгосрочную перспективу, пояснил он на брифинге в Пентагоне, сообщает ТАСС.

Что касается систем вооружений в этом пакете. Мы говорим о системах, на заключение контрактов [на производство которых] уйдут месяцы. До того, как они прибудут на Украину, в ряде случаев пройдет один, два или три года, — подчеркнул Кол.

Он добавил, что все это время украинские военные будут обучаться обращению с новыми типами вооружений. Приоритетными сейчас в Пентагоне считаются поставки на Украину американских управляемых ракет семейства GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Мы делаем акцент на поставках им GMLRS. Кстати говоря, я хотел бы отметить, что они имели невероятный эффект, — отметил Кол.

По словам представителя Пентагона, поставка GMLRS является самым важным для Украины и туда «сейчас идет постоянный их поток».

Ранее стало известно, что США выделят Украине крупнейший пакет военной помощи в размере $2,98 млрд. Об этом говорилось в обращении президента США Джо Байдена. Отмечается, что эта помощь приурочена ко Дню независимости Украины, который отмечался 24 августа.