Пелоси потребовала данные о тестах Трампа на коронавирус до болезни

https://static.news.ru/photo/4c7f0426-0982-11eb-9c14-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global look Press

Спикер палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси потребовала от Белого дома обнародовать данные о том, когда президент Дональд Трамп в последний раз получил отрицательный тест на коронавирус.

Позвольте нам увидеть, когда у президента был последний отрицательный тест до того, как был диагностирован коронавирус, — цитирует РИА Новости парламентария.

Она подчеркнула, что эта информация необходима для понимания течения болезни Дональда Трампа, а также для установления его контактов.

Ранее американский лидер заявил, что не является заразным, а также не принимает больше лекарств для лечения коронавируса. Трамп уверен, что смог бы справиться с вирусом и без лекарств, которые ему давали, поскольку является «физически идеальным экземпляром» с исключительным здоровьем.

В настоящее время Дональд Трамп находится в Белом доме. 5 октября он был выписан из госпиталя имени Уолтера Рида, где провёл три дня, лечась от коронавирусной инфекции. Лечение в течение трёх дней от коронавируса обошлось американской казне более чем в $100 тысяч.

Профессор Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер заявил: при лечении президента США применялась комбинация трёх препаратов. По его словам, хозяин Белого дома может быть «единственным пациентом на планете», который лечился одновременно «Ремдесивиром», «Дексаметазоном» и коктейлем из антител, писал NEWS.ru.