https://static.news.ru/photo/8a35a1d0-7355-11ea-b469-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Andrew Harnik / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что не намерена сдавать тест на наличие в организме коронавирусной инфекции. Она пояснила, что не проходить обследование ей посоветовал врач.

По словам политика, её не беспокоит то, что она тесно контактировала с членом палаты представителей Надей Веласкес, которая может быть инфицирована COVID-19.

Я держала дистанцию. Я сказал им, что мы все должны быть на расстоянии 1,8 метра друг от друга, и я держалась на расстоянии от всех коллег, — заявила Пелоси в интервью MSNBC.

По словам самой Веласкес, которая была в Капитолии в пятницу, ей поставлен предварительный диагноз, она наблюдает у себя симптомы коронавируса, однако анализ не сдавала.

Инфекция подтверждена у четырёх конгрессменов. Первым заразившимся стал республиканец Марио Диас-Даларт, писал NEWS.ru.