Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что не намерена сдавать тест на наличие в организме коронавирусной инфекции. Она пояснила, что не проходить обследование ей посоветовал врач.
По словам политика, её не беспокоит то, что она тесно контактировала с членом палаты представителей Надей Веласкес, которая может быть инфицирована COVID-19.
Я держала дистанцию. Я сказал им, что мы все должны быть на расстоянии 1,8 метра друг от друга, и я держалась на расстоянии от всех коллег, — заявила Пелоси в интервью MSNBC.
По словам самой Веласкес, которая была в Капитолии в пятницу, ей поставлен предварительный диагноз, она наблюдает у себя симптомы коронавируса, однако анализ не сдавала.
Инфекция подтверждена у четырёх конгрессменов. Первым заразившимся стал республиканец Марио Диас-Даларт, писал NEWS.ru.
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