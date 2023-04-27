Палата представителей США приняла закон о повышении потолка госдолга

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов в ходе заседания 26 апреля, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN. В ходе голосования 217 конгрессменов высказались в поддержку повышения госдолга в то время, как 215 членов были против. В случае принятия законопроекта американским сенатом потолок государственного долга страны будет повышен на $1,5 трлн — с $31,4 трлн до $32,9 трлн.

Согласно тексту законопроекта, повышение потолка предусматривает экономию в размере более $4,5 трлн, а также ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. В настоящее время демократы занимают большинство в сенате Конгресса США.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что дефолт в США может произойти только в случае, если американской экономике не удастся придать более серьезное ускорение развитию. В то же время экономист напомнил, что дефолт — это неспособность обслуживать определенные долговые бумаги, но это не значит, что в стране тут же остановится все производство.