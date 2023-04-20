Названа единственно возможная причина дефолта в США Финансовый аналитик Беляев не исключил дефолта в США при медленном развитии экономики

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Дефолт в США может произойти только в случае, если американской экономике не удастся придать более серьезное ускорение развитию, заявил NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, ситуация также зависит от соотношения государственного долга. В то же время экономист напомнил, что дефолт — это неспособность обслуживать определенные долговые бумаги, но это не значит, что в стране тут же остановится все производство.

Все зависит от соотношения роста госдолга и темпов роста экономики США. Если ей удастся придать более серьезное ускорение развития, тогда дефолт отодвинется, а может быть и не наступит. Но нужно понимать, что дефолт — это неспособность обслуживать определенные долговые бумаги, но это не значит, что это тут же разрушатся заводы, остановится экономика, остановится производство. Это такой бухгалтерский юридический момент, — отметил Беляев.

Экономист добавил, что симптомы прошлогоднего кризиса в США были подавлены методами урегулирования. Сейчас Соединенные Штаты вышли если не на приемлемые, то на удовлетворительные макроэкономические показатели.

Однако темпы роста США сдерживают высокие показатели ключевой ставки, потому что 5% для них совершенно неприемлемо, и сейчас там задумываются, чтобы ее снизить, даже если это слегка усилит инфляцию, — подытожил Беляев.

Ранее американский предприниматель и нынешний владелец Twitter Илон Маск заявил, что наступление дефолта в США является лишь вопросом времени, учитывая федеральные расходы. С его мнением согласен американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший банковский кризис 2008 года. Он заявил, что в ближайшем будущем США столкнутся с кредитным кризисом, за которым последует депрессивный период в экономике страны.