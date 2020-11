Ответ «вежливым людям»: новый глава Пентагона спешно реформирует спецназ

Перестановки в президентских администрациях уже после выборов довольно необычны для США, особенно если их делает проигравший президент. Поэтому внезапное увольнение Марка Эспера привлекло такое большое внимание. Судя по действиям назначенного на его место Кристофера Миллера, цель изменений была в проведении спешных реформ в оборонном ведомстве. И следующему главе Белого дома Джо Байдену будет сложно их отменить, так как формально он сам пообещал завершить «бесконечные войны» на Ближнем Востоке.

Прежде всего Кристофер Миллер объявил о том, что до 15 января (Трамп должен уйти из Белого дома 20 января) Ирак и Афганистан покинут около 2,5 тысячи военных: 2 тысячи будут выведены из Афганистана и 500 — из Ирака. Таким образом, в каждой стране останется не более 2,5 тысячи человек американского контингента.

U.S. Department of Defense/Global Look Press