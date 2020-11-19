Ответ «вежливым людям»: новый глава Пентагона спешно реформирует спецназ

Президент Дональд Трамп 9 ноября неожиданно уволил главу Пентагона Марка Эспера, назначив на его место директора Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера. Спустя несколько дней стало понятно, что Миллер не собирается быть техническим министром. За это время он успел объявить о выводе части войск США из Ирака и Афганистана и о реформах в командовании спецоперациями. Американцы гадают, зачем «хромой утке» Трампу понадобилась перестановка в одном из главных ведомств Штатов за два месяца до ухода из Белого дома.

Перестановки в президентских администрациях уже после выборов довольно необычны для США, особенно если их делает проигравший президент. Поэтому внезапное увольнение Марка Эспера привлекло такое большое внимание. Судя по действиям назначенного на его место Кристофера Миллера, цель изменений была в проведении спешных реформ в оборонном ведомстве. И следующему главе Белого дома Джо Байдену будет сложно их отменить, так как формально он сам пообещал завершить «бесконечные войны» на Ближнем Востоке.

Прежде всего Кристофер Миллер объявил о том, что до 15 января (Трамп должен уйти из Белого дома 20 января) Ирак и Афганистан покинут около 2,5 тысячи военных: 2 тысячи будут выведены из Афганистана и 500 — из Ирака. Таким образом, в каждой стране останется не более 2,5 тысячи человек американского контингента.

U.S. Department of Defense/Global Look Press

В 2016 году Трамп обещал вывести все войска из стран Ближнего Востока, но за четыре года ему так и не удалось преодолеть сопротивление подобному решению в Пентагоне. Не исключено, что пытаясь за оставшееся время по максимуму выполнить предвыборные обещания, он готовит почву для своего выдвижения в 2024 году.

В условиях сокращения контингента на Ближнем Востоке особое значение в регионе приобретает спецназ. Возможно, именно этим обусловлен выбор Миллера в качестве и. о. министра обороны: он служил в войсках специального назначения как в Ираке, так и в Афганистане. Новый глава ведомства сразу же подтвердил эти предположения, объявив о реформе в спецназе.

В частности, он установил прямой канал связи между министром обороны и помощником министра обороны по спецоперациям и конфликтам низкой интенсивности. Ранее человек, занимавший эту гражданскую должность, должен был продираться через бюрократические формальности, чтобы получить доступ к шефу оборонного ведомства. В то же время военные, командующие спецоперациями, держали прямой контакт с министром обороны. Таким образом, Миллер сбалансировал военное и гражданское управление спецназом. По его словам, эту реформу нельзя назвать поспешной, потому что она давно назрела и обсуждалась. Призывы усилить гражданский контроль за тем, что происходит в спецназе, особенно активно зазвучали после того, как «морские котики» оказались вовлечены в череду скандалов с изнасилованиями, а в 2017 году американские спецназовцы были убиты в засаде в Нигере.

Мы приводили много причин для этого, но всё сводится к одному: нынешняя структура войск специального назначения недостаточно контролируется гражданскими, — пояснил Military Times полковник в отставке Стю Брандин. — И учитывая, что сокращение войск в Ираке и Афганистане оставит в этих местах только спецназ, сейчас хорошее время, чтобы всё исправить.

Брандин добавил, что за реформами в командовании спецоперациями кроются и более глубокие причины. В Пентагоне всё яснее осознают, что традиционная война с его главными соперниками — Россией и Китаем — маловероятна, а вот гибридная — вполне возможна.

Наши враги не собираются противостоять нам на традиционном поле боя, — подчёркивает полковник в отставке. — Мы должны признать важность нерегулярных военных действий, оценивая возможные угрозы. И, по моему мнению, гражданский надзор над войсками специального назначения должен быть усилен соответственно.

Тем не менее есть беспокойство, что Дональд Трамп в ближайшие дни собирается использовать спецназ и лояльный Пентагон в целом для личных и довольно спорных задач. Как свидетельствуют источники The New York Times, на днях он обсуждал возможность удара по иранским ядерным объектам. Хотя пока что президента удалось отговорить от подобных шагов, в США опасаются, что последние дни его правления могут быть отмечены авантюристскими операциями за рубежом, чтобы создать ауру «победного» ухода из Белого дома.