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Соединённые Штаты Америки должны задуматься, не началась ли фактическая война с Ираном, считает бывший представитель Белого дома в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) Бретт Макгурк.

По его словам, ликвидация главы подразделения специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймайни стала «справедливой мерой». Дипломат заявил, что Вашингтон должен приготовиться к ответным мерам Ирана и защитить своих граждан в регионе, передаёт телеканал MSNBC.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мёрфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за ликвидации Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

После операции Вооружённых сил США Белый дом призвал американцев срочно покинуть Ирак.