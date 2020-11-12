Отец Анджелины Джоли призвал бороться за победу Трампа

https://static.news.ru/photo/3f5ec70e-24fd-11eb-b029-fa163e074e61_660.jpg Джон Войт Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

81-летний отец Анджелины Джоли актёр Джон Войт назвал ложью информацию о возможной победе демократа Джо Байдена на выборах президента США. Лауреат премии «Оскар» призвал граждан бороться за победу действующего главы государства Дональда Трампа.

Это наша самая важная битва со времён Гражданской войны. За правду и против Сатаны. Да, Сатаны, потому что левые — это зло и обман, — заявил артист на своей странице в Twitter.

Он призвал сторонников Трампа не отступать и действовать словно это «наша последняя битва на Земле». Войт считает, что придерживающиеся левых взглядов хотят разрушить целую нацию.

We all know the truth pic.twitter.com/Jf2UXj1Vn0 — Jon Voight (@jonvoight) November 11, 2020

Актёр впервые заявил о поддержке Трампа в 2016 году. Тогда он назвал политика «смешным, игривым и честным». Войт положительно отнёсся к инициативе президента США построить стену от мигрантов на границе с Мексикой и даже просил президента поторопиться с её сооружением.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Их окончательные итоги пока неизвестны, но кандидат от демократов Джо Байден лидирует в президентской гонке с 259 голосами выборщиков, всего для победы необходимо 270 голосов.

Как писал NEWS.ru, штат Джорджия полностью пересчитает голоса. Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер. В настоящий момент в штате отрыв Байдена от Трампа составляет не более 14 тыс. из почти 5 млн поданных голосов.