Основательница Black Lives Matter со скандалом уходит с поста

https://static.news.ru/photo/a5d23ea6-bf69-11eb-8547-96000091f725_660.jpg Фото: © AdMedia / globallookpress

Основавшая движение Black Lives Matter в США Патрисс Хан-Каллорс решила покинуть пост главы фонда защиты прав темнокожих, сообщило издание New York Post. 37-летняя активистка заявила, что причиной этого стало решение заняться собственной карьерой — она займётся продажей своих книг и будет выступать на телевидении.

Я создала инфраструктуру и основу, необходимый фундамент, и теперь могу уйти. Такое ощущение, что время пришло, — заявила Хан-Каллорс.

Однако её уход многие связывают со скандалом, который недавно грянул в СМИ. Выяснилось, что активистка ведёт крайне расточительный образ жизни. Кроме того, у неё в собственности оказались дома, которые стоят миллионы долларов.

В фонде заявили ранее, что все нападки на неё по скандалу с недвижимостью — это просто «расистские выпады», а Хан-Каллорс вообще работает в организации бесплатно.

Правда, журналисты выяснили, что в 2013 году активистка, которая также является художницей, купила себе дом площадью 220 квадратных метров за $1,4 млн между Лос-Анджелесом и Малибу, к которому ведёт отдельный подъездной путь.

В американском Бостоне ранее был демонтирован памятник 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Политик известен тем, что освободил страну от рабства. Пикантным нюансом является тот факт, что добивались сноса темнокожие жители города.