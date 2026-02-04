Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 18:11

Основатель Microsoft сделал признание о контактах с Эпштейном

Гейтс признался, что глубоко сожалеет о любых контактах с Эпштейном

Билл Гейтс Билл Гейтс Фото: Britta Pedersen/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Основатель Microsoft Билл Гейтс выразил глубокое сожаление по поводу любых контактов с обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними финансистом Джеффри Эпштейном. При этом в интервью австралийскому телеканалу 9News он заявил, что это общение ограничивалось ужинами.

Я сожалею о каждой минуте, проведенной с ним, и извиняюсь за то, что допустил это <…> Правда в том, что все ограничивалось ужинами: я никогда не был на острове и не встречался с какими-либо женщинами, — сказал Гейтс.

Миллиардер назвал подделкой одно из писем, датированное июлем 2013 года, предположив, что Эпштейн мог таким образом пытаться нанести ему ущерб. Опубликованные в конце января документы Министерства юстиции США, однако, содержат утверждения о попытках Гейтса скрыть определенные интимные связи и использовать медпрепараты.

Ранее представитель Гейтса выступил с опровержением утверждений, содержащихся в новых документах по делу Эпштейна. В них, как передавали СМИ, финансист писал, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием во время вечеринок с девушками «русского происхождения» на вилле.

США
Билл Гейтс
Джеффри Эпштейн
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США не смогли предоставить новых сведений о судьбе ДСНВ
«Попадут впросак»: политолог о судьбе Украины на переговорах в Абу-Даби
Верховный суд РФ подтвердил 13 лет колонии за попытку теракта
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.