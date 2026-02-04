Основатель Microsoft сделал признание о контактах с Эпштейном Гейтс признался, что глубоко сожалеет о любых контактах с Эпштейном

Основатель Microsoft Билл Гейтс выразил глубокое сожаление по поводу любых контактов с обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними финансистом Джеффри Эпштейном. При этом в интервью австралийскому телеканалу 9News он заявил, что это общение ограничивалось ужинами.

Я сожалею о каждой минуте, проведенной с ним, и извиняюсь за то, что допустил это <…> Правда в том, что все ограничивалось ужинами: я никогда не был на острове и не встречался с какими-либо женщинами, — сказал Гейтс.

Миллиардер назвал подделкой одно из писем, датированное июлем 2013 года, предположив, что Эпштейн мог таким образом пытаться нанести ему ущерб. Опубликованные в конце января документы Министерства юстиции США, однако, содержат утверждения о попытках Гейтса скрыть определенные интимные связи и использовать медпрепараты.

Ранее представитель Гейтса выступил с опровержением утверждений, содержащихся в новых документах по делу Эпштейна. В них, как передавали СМИ, финансист писал, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием во время вечеринок с девушками «русского происхождения» на вилле.