https://static.news.ru/photo/156899e0-27a9-11ea-9f00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Blm/Global Look Press

Организаторы фестиваля Burning Man подали иск к Бюро по управлению земельными ресурсами, которое входит в структуру Министерства внутренних дел Соединённых Штатов.

Истцом является компания Black Rock City, по мнению которой последние семь лет власти взыскивали слишком большую сумму за проведение мероприятия в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Бюро требует от организаторов компенсировать затраты, которые касаются работы правоохранителей и других сотрудников экстренных служб на фестивале, уточняет Associated Press.

Burning Man organizers sued a U.S. agency to recover millions of dollars they say the government has overcharged them in fees over the past seven years at the counter-culture celebration in the Nevada desert. https://t.co/ipFeJ3WY3J — AP West Region (@APWestRegion) December 25, 2019

Также компания должна отдавать властям 3% выручки от продажи билетов. В 2018 году она, по словам организаторов, составила $44 млн.

В 2012 году Бюро было возмещено около $1,4 млн, что на 60% больше, чем в 2011 году. При этом за год прирост посетителей составил лишь 4%, отмечается в иске. В 2013 году организаторы выплатили властям $2,9 млн, в 2019 году сумма была такой же, но в неё не вошли выплаты за коммерческое использование.

В 2019 году на фестивале Burning Man умер 33-летний гражданин Новой Зеландии Шейн Биллингхэм. В организме мужчины «обнаружили уровень концентрации монооксида углерода, смертельный для человека». Кроме того, в крови новозеландца зафиксировали следы рецептурных препаратов, что, по словам медиков, ухудшило его состояние, писал NEWS.ru. В полиции смерть Биллингхэма назвали подозрительной.

Творческий фестиваль Burning Man проводится с 1986 года. На его «полях» посетители устанавливают произведения современного искусства и демонстрируют футуристичные костюмы.