Истцом является компания Black Rock City, по мнению которой последние семь лет власти взыскивали слишком большую сумму за проведение мероприятия в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Бюро требует от организаторов компенсировать затраты, которые касаются работы правоохранителей и других сотрудников экстренных служб на фестивале, уточняет Associated Press.

Burning Man organizers sued a U.S. agency to recover millions of dollars they say the government has overcharged them in fees over the past seven years at the counter-culture celebration in the Nevada desert. https://t.co/ipFeJ3WY3J