Одномоторный самолёт упал на дом в США

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Одномоторный самолёт врезался в дом в американском штате Миннесота. Об этом сообщает издание San Antonio Express News со ссылкой на информацию Федерального управления гражданской авиации.

Инцидент произошёл в 18:00 7 августа по местному времени (02:00 8 августа мск). Самолёт направлялся из муниципального аэропорта Александрии в аэропорт Иден-Прери.

По данным 5 Eyewitness News, в результате катастрофы погибли несколько человек. По словам очевидцев, в ходе полёта на самолёте произошёл «хлопок», затем оторвалось одно крыло и машина по спирали ушла вниз.

Национальный совет по безопасности на транспорте сообщил о начале расследования крушения самолёта Mooney M20M.