Один из ведущих ВВС уволился с работы после расистского высказывания

Афроамериканец Дэвид Уайтли уволился с радиостанции ВВС после того, как в одном из репортажей корреспондентка произнесла расистское высказывание. Он работал ведущим.
По его словам, данное происшествие является пощечиной всему чернокожему сообществу. Он также отметил, что верит в перемены в обществе. Руководство радиостанции разочаровалось в таком решении, так как считает Уайтли весьма талантливым ведущим.
Вышеуказанный репортаж вышел в эфир 29 июля. В нём рассказывалось о нападении на 21-летнего медика и музыканта. Его сбила машина на автобусной остановке в Бристоле. Мужчина получил серьёзные травмы. Сотрудники правоохранительных органов рассказали о расистских высказываниях со стороны пассажиров автомобиля,
После того, как репортаж был опубликован радиостанция получила около 18 тысяч жалоб. В ВВС заявили, что хотели показать всю картину происходящего. Такую позицию поддержала и семья пострадавшего.
NEWS.ru ранее передавал, что волна антирасистских протестов прокатилась по США и затронула другие страны после гибели афроамериканца Джорджа Флойда после жёсткого полицейского задержания. Один из офицеров придавил шею задержанного коленом и мужчина задохнулся. Протестующие выступают против расизма и превышения полицией своих полномочий.
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