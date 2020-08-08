Один из ведущих ВВС уволился с работы после расистского высказывания

https://static.news.ru/photo/59fb1806-da39-11ea-b76f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Афроамериканец Дэвид Уайтли уволился с радиостанции ВВС после того, как в одном из репортажей корреспондентка произнесла расистское высказывание. Он работал ведущим.

По его словам, данное происшествие является пощечиной всему чернокожему сообществу. Он также отметил, что верит в перемены в обществе. Руководство радиостанции разочаровалось в таком решении, так как считает Уайтли весьма талантливым ведущим.

Вышеуказанный репортаж вышел в эфир 29 июля. В нём рассказывалось о нападении на 21-летнего медика и музыканта. Его сбила машина на автобусной остановке в Бристоле. Мужчина получил серьёзные травмы. Сотрудники правоохранительных органов рассказали о расистских высказываниях со стороны пассажиров автомобиля, пишет Lenta.ru.

После того, как репортаж был опубликован радиостанция получила около 18 тысяч жалоб. В ВВС заявили, что хотели показать всю картину происходящего. Такую позицию поддержала и семья пострадавшего.

NEWS.ru ранее передавал, что волна антирасистских протестов прокатилась по США и затронула другие страны после гибели афроамериканца Джорджа Флойда после жёсткого полицейского задержания. Один из офицеров придавил шею задержанного коленом и мужчина задохнулся. Протестующие выступают против расизма и превышения полицией своих полномочий.