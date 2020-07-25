Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в штате Техас

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В результате стрельбы в ходе акции протеста в американском городе Остин, штат Техас, погиб один человек.

Как сообщила старший сотрудник полиции Остина Катрина Рэтклифф, получивший огнестрельное ранение мужчина был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.

В субботу, 25 июля, приблизительно в 21.52 (05.52 мск) офицеры полиции Остина были на месте происшествия <…> они следили за протестующими, когда раздались выстрелы, — сказала она на брифинге.

Отмечается также, что подозреваемый стрелял из автомобиля. В настоящее время он задержан.

Волна протестов началась в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицейскими. Митинги в честь него прошли в Миннеаполисе, а затем и во всей стране. Позднее протестующие объединились в движение Black Lives Matter, которое распространилось по всему миру.

Ранее правоохранительные органы США сообщили о том, что в штате Луисвилл в ходе протестов пострадали три человека. Во время акции началась стрельба, писал NEWS.ru.