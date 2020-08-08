Один человек погиб и девять ранены в результате стрельбы в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/9db3f120-da30-11ea-851a-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Giordano/Global Look Press

На юго-востоке Вашингтона произошла стрельба, в резтльтате которой один человек погиб и, по меньшей мере девять получили ранения.

Об этом сообщает радиостанция WTOP со ссылкой на полицию. По её данным, стрельба произошла на улице Dubois Place в 01.00 по местному времени (08.00 мск).

В результате один человек скончался. Не менее девяти ранены, их госпитализировали в местные больницы. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат сельской думы в Волгоградской области устроил стрельбу по работникам агрофирмы в поле и наехал на автомобиле на одного из них. Нападение произошло на фоне конфликта народного избранника со своими родственниками по поводу этого земельного участка. Парламентария задержали. Теперь его действия будет оценивать Следственный комитет.