«Очень продуктивно»: Трамп рассказал о переговорах с Путиным

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Компания Google стала первой крупной организацией в Соединённых Штатах, которая продлила удалённый режим работы. Сотрудники корпорации будут работать из дома до июля 2021 года.

Такая мера касается всех штатных сотрудников Google и материнской компании Alphabet. В общей сложности это 200 тысяч человек, передаёт Wall Street Journal со ссылкой на источник. Решение принял лично генеральный...