«Очень продуктивно»: Трамп рассказал о переговорах с Путиным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он назвал диалог «очень продуктивным».
По его словам, политики поговорили на многие темы,
Мы не говорим о том, что мы обсуждаем, но у нас было много обсуждений и, я думаю, они были очень продуктивными, — сказал американский лидер.
Официальный представитель Белого дома Джадд Дир отметил, что Трамп выразил надежду на отказ от гонки вооружений между Россией, Китаем и США.
Переговоры состоялись 23 июля. Как писал NEWS.ru, в Кремле сообщили, что политики говорили о контроле над вооружениями, международной безопасности и торговле.
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