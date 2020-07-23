Стало известно, о чём говорили Путин с Трампом по телефону

https://static.news.ru/photo/139eecd6-cd08-11ea-856e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Кремль сообщает о состоявшихся телефонных переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они говорили о контроле над вооружениями, международной безопасности и торговле.

Подтверждена актуальность двусторонних консультаций по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечено также большое значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совбеза ООН по широкому кругу проблем международной безопасности, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Эта тема выбрана для обсуждения из-за «особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности». Также стороны затронули ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. И Путин, и Трамп считают, что здесь необходимы коллективные усилия «по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения».

Кроме того, стороны выразили обоюдный настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия между РФ и США.

Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Лидеры России и США обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полёта в рамках совместной программы «Союз-Аполлон», — отмечается на сайте Кремля.

Последний раз лидеры США и РФ общались по телефону 1 июня. Тогда на повестке дня стояли коронавирус, запуск Crew Dragon, сделка ОПЕК+ и возможное приглашение России на саммит G7, писал NEWS.ru.