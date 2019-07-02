https://static.news.ru/photo/a0337cf0-9cbe-11e9-b2f5-fa163e074e61_1024.jpg Иванка Трамп между Синдзо Абэ и Дональдом Трампом Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп неловко пыталась присоединиться к беседе мировых лидеров на саммите G20 в Японии. Девушка, которая оказалась на мероприятии только из-за статуса её отца, выглядела неуместно, когда старалась поддержать беседу Терезы Мэй, Эмануэля Макрона, Джастина Трюдо и Кристины Лагард.

Журналистка и комментатор Эрин Райан запустила в Twitter флэшмоб, предложив пользователям с помощью Photoshop вставить Иванку в изображения, посвящённые ключевым моментам истории.

Somebody please photoshop Ivanka the unwelcome interloper boxing way above her weight into the following:

- Megan Rapinoe’s goal celebration

- Nixon-Elvis meeting

- Beyoncé’s Coachella performance

- Curies’ lab

- constitutional convention

- cast of Big Little Lies — Erin *crosstalk* Ryan (@morninggloria) 30 июня 2019 г.

Публиковать фотографии начали под хэштегом UnwantedIvanka (Лишняя Иванка). Он очень быстро стал вирусным.

Иванка Трамп на Ялтинской конференции (1945 год).

Иванка Трамп во время высадки союзных войск в Нормандии (1944 год).

At the signing of the Declaration of Independence. #unwantedivanka pic.twitter.com/2DZom7Q1HQ — Peter Flynn (une offre hostile) (@pflynnhockey) 30 июня 2019 г.

Иванка Трамп на церемонии подписания Декларации независимости США (1776 год).

Иванка Трамп на Тайной вечере.

Иванка Трамп с Уильямом Уоллесом (Мэл Гибсон, фильм «Храброе сердце»).

I was clearly late to all of the primo #unwantedivanka memes... pic.twitter.com/OFUGB6nddF — Tim O'Brien (@TimOBrien) 1 июля 2019 г.

Иванка Трамп вместе с The Beatles, персонажами сериала «Друзья», героями фильма «Касабланка» и на картине Гранта Вуда «Американская готика».

Как ранее писал News.ru, Иванка Трамп подтвердила, что её отец Дональд Трамп предлагал ей возглавить Всемирный банк. Однако девушка заявила, что довольна своей должностью советника Белого дома.