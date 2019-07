Журналистка и комментатор Эрин Райан запустила в Twitter флэшмоб, предложив пользователям с помощью Photoshop вставить Иванку в изображения, посвящённые ключевым моментам истории.

Somebody please photoshop Ivanka the unwelcome interloper boxing way above her weight into the following:

- Megan Rapinoe’s goal celebration

- Nixon-Elvis meeting

- Beyoncé’s Coachella performance

- Curies’ lab

- constitutional convention

- cast of Big Little Lies