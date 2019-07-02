Общение Иванки Трамп с мировыми лидерами превратило её в мем
Аркадий Гончаров
14:32, 02 июля 2019
https://static.news.ru/photo/a0337cf0-9cbe-11e9-b2f5-fa163e074e61_1024.jpgИванка Трамп между Синдзо Абэ и Дональдом Трампом Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп неловко пыталась присоединиться к беседе мировых лидеров на саммите G20 в Японии. Девушка, которая оказалась на мероприятии только из-за статуса её отца, выглядела неуместно, когда старалась поддержать беседу Терезы Мэй, Эмануэля Макрона, Джастина Трюдо и Кристины Лагард.
Журналистка и комментатор Эрин Райан запустила в Twitter флэшмоб, предложив пользователям с помощью Photoshop вставить Иванку в изображения, посвящённые ключевым моментам истории.
Somebody please photoshop Ivanka the unwelcome interloper boxing way above her weight into the following: - Megan Rapinoe’s goal celebration - Nixon-Elvis meeting - Beyoncé’s Coachella performance - Curies’ lab - constitutional convention - cast of Big Little Lies