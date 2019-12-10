Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на 2020 год. Он составит $738 млрд, увеличившись на $22 млрд по сравнению с прошлым годом. В обнародованной версии документа говорится о создании космических войск США, санкциях против Турции за покупку российских ЗРС С-400 и против компаний, занимающихся прокладкой газопровода «Северный поток — 2». Документ стал плодом компромисса между демократами, которые контролируют нижнюю палату Конгресса, и республиканцами, которые удерживают верхнюю. NEWS.ru ознакомился с проектом бюджета и выбрал наиболее интересные моменты.

Процесс согласования бюджетных трат на будущий год был настолько сложным, что существовали опасения по поводу нового шатдауна. В прошлом году правительство США не работало более месяца из-за недостатка финансирования. Деньги им, в свою очередь, не выделили, потому что президент Дональд Трамп и демократы в Палате представителей не смогли договориться о финансировании стены на границе с Мексикой. Не сумев добиться желаемого, Трамп пообещал, что направит на стену средства Пентагона. Хотя демократы настаивали на том, что проект бюджета на 2020 год должен запретить ему это делать, итоговый документ не содержит прямого запрета, хотя и не выделяет денег на строительство. Зато президенту в нём запрещено выводить США из НАТО, а также понижать присутствие американских военных в Южной Корее ниже 28 500 человек. Ожидается, что Палата представителей проголосует по бюджету, изложенному в 3488-страничном документе , уже в среду, 11 декабря, чтобы успеть одобрить его до рождественских каникул.

Санкции против российских газопроводов

Как и ожидалось, в проект бюджета включили санкции, направленные против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Портал Defense News ранее сообщал , что санкции будут приведены в соответствие с законом «Об энергетической безопасности Европы», который в июле успешно выдержал голосование в сенатском комитете по международным отношениям. Ограничительные меры затронут компании, занимающиеся прокладкой этих газопроводов.

Санкции против Турции за C-400

Проект бюджета не предусматривает средств для поставок Турции истребителей F-35. Это объясняется тем, что российские ЗРС представляют потенциальную угрозу для американских самолётов из-за специфики работы системы «свой-чужой» и российского наземного радиолокационного запросчика в РЛС. Однако это решение может быть пересмотрено, если Анкара откажется от российских систем или, если она их уже закупила, избавится и от них и предоставит США гарантии, что не будет размещать их на своей территории в будущем.

Xinhua/Global Look Press

Кроме того, в документе подчёркивается, что Вашингтон оставляет открытым окно возможностей для приобретения Турцией американских систем Patriot взамен российских.

Приобретение системы Patriot может устранить необходимость закупок у России системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400, которая несовместима с интегрированной системой противовоздушной и противоракетной обороны НАТО и должна исключать участие Турции в программе консорциума F-35 Joint Strike Fighter (JSF) с США, — уточняется в бюджетном проекте.

Договоры в сфере вооружения

Конгресс хочет запретить использование федерального бюджета для закупки ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. В августе Договор о запрещении этого вида вооружения между Россией и США прекратил действие, поэтому теоретически ни одну из сторон больше ничего не сдерживает. Однако Владимир Путин вскоре направил европейским лидерам, США и НАТО письма с предложением наложить мораторий на развёртывание РСМД в Европе. В НАТО к его предложению отнеслись прохладно, из европейских стран рассмотреть возможность моратория вызвалась только Франция. Но, судя по всему, и в Соединённых Штатах пока не горят желанием размещать ранее запрещённый тип ракет в Европе.

The U.S. Army/CC BY 2.0/flickr.com

Проект бюджета также запрещает использовать федеральное финансирование для выхода США из Договора по открытому небу с Россией (ранее появились спекуляции о том, что именно это собирается сделать Вашингтон). Несколько абзацев документа посвящены преимуществам, которые договор даёт Соединённым Штатам.

После неспровоцированного нападения России на украинские суда возле Керченского пролива Соединённые Штаты и их союзники провели «экстраординарную» наблюдательную миссию над Украиной в рамках Договора об открытом небе, чтобы подтвердить приверженность Украине, — уточняется в документе.

Кроме того, в документе чётко прописано, что США должны стремиться продлить другой ключевой договор в сфере разоружения — СНВ-3, срок которого истекает в феврале 2021 года. Если, конечно, президент не придёт к выводу, что Россия нарушает условия договора.

Расширение военной помощи Украине и поддержка Грузии

Проект бюджета содержит подраздел под заголовком «Изменение и расширение инициативы по содействию безопасности Украины». В будущем фискальном году Конгресс предлагает выделить Киеву $250 млн, но не уточняет, на что именно они должны пойти.

В секции, посвящённой отношениям с Россией, говорится и о том, что США должны поддерживать независимость и территориальную целостность Грузии и прибалтийских государств, но о финансовой помощи им речи не идёт: предлагается ограничиться сотрудничеством по линии НАТО.

Создание космических войск

Космические войска — детище президента Дональда Трампа — были одним из главных предметов торга между демократами и республиканцами, которые согласовывали бюджетный план. В итоге глава Белого дома получил то, что хотел. Космические силы будут созданы на базе ВВС, возглавляющий их человек будет подчиняться секретарю ВВС и входить в Объединённый комитет начальников штабов.

В обязанности космических войск внесены «защита интересов США в космосе, сдерживание агрессии в космосе и проведение космических операций». Период формирования новых подразделений и передачи им имущества ВВС, относящегося к космосу, должен завершиться до конца 2023 года. Стоимость проекта не уточняется, её необходимо будет оценить в специальных правительственных докладах, дедлайн для составления которых истекает в феврале 2020 года.