Процесс согласования бюджетных трат на будущий год был настолько сложным, что существовали опасения по поводу нового шатдауна. В прошлом году правительство США не работало более месяца из-за недостатка финансирования. Деньги им, в свою очередь, не выделили, потому что президент Дональд Трамп и демократы в Палате представителей не смогли договориться о финансировании стены на границе с Мексикой. Не сумев добиться желаемого, Трамп пообещал, что направит на стену средства Пентагона. Хотя демократы настаивали на том, что проект бюджета на 2020 год должен запретить ему это делать, итоговый документ не содержит прямого запрета, хотя и не выделяет денег на строительство. Зато президенту в нём запрещено выводить США из НАТО, а также понижать присутствие американских военных в Южной Корее ниже 28 500 человек. Ожидается, что Палата представителей проголосует по бюджету, изложенному в 3488-страничном документе , уже в среду, 11 декабря, чтобы успеть одобрить его до рождественских каникул.

Как и ожидалось, в проект бюджета включили санкции, направленные против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Портал Defense News ранее сообщал , что санкции будут приведены в соответствие с законом «Об энергетической безопасности Европы», который в июле успешно выдержал голосование в сенатском комитете по международным отношениям. Ограничительные меры затронут компании, занимающиеся прокладкой этих газопроводов.

Проект бюджета не предусматривает средств для поставок Турции истребителей F-35. Это объясняется тем, что российские ЗРС представляют потенциальную угрозу для американских самолётов из-за специфики работы системы «свой-чужой» и российского наземного радиолокационного запросчика в РЛС. Однако это решение может быть пересмотрено, если Анкара откажется от российских систем или, если она их уже закупила, избавится и от них и предоставит США гарантии, что не будет размещать их на своей территории в будущем.

Xinhua/Global Look Press

Кроме того, в документе подчёркивается, что Вашингтон оставляет открытым окно возможностей для приобретения Турцией американских систем Patriot взамен российских.

Конгресс хочет запретить использование федерального бюджета для закупки ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. В августе Договор о запрещении этого вида вооружения между Россией и США прекратил действие, поэтому теоретически ни одну из сторон больше ничего не сдерживает. Однако Владимир Путин вскоре направил европейским лидерам, США и НАТО письма с предложением наложить мораторий на развёртывание РСМД в Европе. В НАТО к его предложению отнеслись прохладно, из европейских стран рассмотреть возможность моратория вызвалась только Франция. Но, судя по всему, и в Соединённых Штатах пока не горят желанием размещать ранее запрещённый тип ракет в Европе.

The U.S. Army/CC BY 2.0/flickr.com