В США и Британии начали работу над защитой от российских ракет Telegraph: оборонные компании США работают над защитой от российских и китайских гиперзвуковых ракет

Фото: Минобороны РФ

Пара перехватчиков МиГ-31, оснащенных сверхзвуковым ракетным комплексом «Кинжал»

Американские и британские оборонные компании решили разработать средство защиты от российских и китайских гиперзвуковых ракет, сообщает Telegraph. В частности, концерн Cohort взялся за разработку проекта по поражению оружия, которое может в пять раз превышать скорость звука.

Возможность разработать убедительные контрмеры против них — это чрезвычайно важный шаг вперед. Обычные ракеты летят со скоростью около трех Махов, в то время как гиперзвуковые летят со скоростью пять Махов или быстрее, — заявил источник издания Томис, чья компания поставляет комплект для подлодок Королевского флота.

Руководитель компании Raytheon Missiles & Defense Уэс Кремер сообщил, что его фирма сконцентрируется на отслеживании гиперзвуковых ракет из космоса при помощи группировок спутников. Он сказал, что если у такой ракеты повредить систему рассеивания тепла, то она будет полностью уничтожена, так как именно эта система и является у нее слабым местом.

Несмотря на все озвученные планы, собеседники издания отмечают, что в данный момент средств по защите от гиперзвукового оружия практически нет, существует лишь один подобный проект. Они считают, что со временем их станет больше.

Ранее экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» готовится к новым испытаниям и серийному производству. Он отметил, что данные ракеты являются самыми мощными в мире.