Один из американских штатов — Нью-Мексико — станет первым в мире регионом со своим официальным ароматом. Наряду с гимном, флагом, эмблемой и другими государственными символами у региона появится и собственный запах — обжаренного на открытом огне перца чили. Каждый год, с марта по октябрь, сладковатый привкус заполняет собой каждый уголок, и перепутать его ни с чем невозможно. Местные политики уверены: это поможет Нью-Мексико конкурировать с извечным соперником-соседом — штатом Колорадо. Чем пахнет геополитика на примере американской глубинки — в материале NEWS.ru.

Перечные войны

Законопроект, внесенный сенатором-демократом Биллом Соулзом, уже прошел одобрение в комитете по делам индейцев, сельского хозяйства и культуры. Дебаты прошли без споров, но весьма оживленно — каждый из законодателей норовил рассказать свою историю о том, как он не может прожить и дня без чили и в какие блюда добавляет перчика его супруга. Нет сомнений, что закон утвердят и на общем голосовании.

Запах чили уникален для нас. Я пытался найти аналогичный пример аромата, который был бы столь же распространен в другом штате, и ничего не пришло на ум, — признал автор идеи Соулз. — Конечно, кое-где у нас пахнет коровьими лепешками, а кое-где нефтяными деньгами, но это не идет ни в какое сравнение с чили.

Перец чили считается национальным продуктом штата Нью-Мексико. А теперь его запах станет официальным ароматом регионаФото: DanitaDelimont.com/Luc Novovitch/Global Look PressПерец чили считается национальным продуктом штата Нью-Мексико. А теперь его запах станет официальным ароматом региона

Инициатива возникла не на пустом месте. Нью-Мексико дает 60% чилийского перца в стране. Здесь расположена деревня Хэтч — мировая столица производства уникального красного и зеленого перца, секрет которого передается из поколения в поколение. Недаром «Red or green?» («Красный или зеленый?») считается официальным вопросом штата.

Вообще Нью-Мексико славится обилием национальных атрибутов и символов, порой весьма необычных. У него есть не только собственный девиз — «Crescit Eundo» (в переводе с латыни — «растет на ходу», намек на территориальную экспансию), но и собственный цветок — юкка, собственное официальное насекомое — тропическая оса (тарантуловый ястреб). Официальным предметом гардероба новых мексиканцев считается галстук-боло (ковбойская шнуровка), а официальным транспортным средством — воздушный шар. Теперь к джентльменскому набору прибавится аромат чили, «навсегда оставшийся в сердцах и на тарелках новых мексиканцев».

Обжарка перца представляет собой почти магическое действо.

Оно свершается на задних дворах, парковках супермаркетов и специальных придорожных стендах, где фермеры вытаскивают на свет божий цилиндрические жаровни промышленных размеров. Они ревут, как реактивный двигатель, обугливая 25-фунтовый мешок с перцем примерно за пять минут, — описывают процесс местные СМИ.

Законодатели надеются, что утверждение «государственного аромата» повысит политический статус Нью-Мексико и даст ему фору в конкуренции с соседним Колорадо. Они исторически соперничают во всем — от баскетбола и курортов до еды. Не первый год два штата ведут «перечные войны» — извечный спор за то, чей чили лучше. Жители Колорадо настаивают, что перец, выращенный в Пуэбло, «лучше — и точка».

Жители Колорадо бессовестно задаются. Почему-то они взяли себе в голову, что могут соперничать с нами по части качества зеленого чили. Не тут-то было, — возмущаются нью-мексиканцы.

Секреты производства перца чили передаются в Нью-Мексико из поколения в поколениеФото: shutterstockСекреты производства перца чили передаются в Нью-Мексико из поколения в поколение

Они надеются, что продвижение чилийского бренда позволит им оттянуть туристов из Колорадо, который пока обходит соседей. Так, в 2021 году в Колорадо побывали 84,2 млн путешественников, в то время как Нью-Мексико — в два раза меньше.

Запах родины

Пока мало кто в мире додумался запатентовать «государственные ароматы», особенно на уровне регионов и уж тем более целых государств.

В 2017 году власти Майами представили аромат — официальный символ популярного курорта, составленный профессиональным швейцарским парфюмером, переехавшим в Нью-Джерси. «Запах Майами», разлитый по склянкам, воплотил в себе целую палитру чувственных ассоциаций.

Это фруктовый аромат моря, солнца, соленого воздуха, цитрусов с нотками пляжной неги и богемной суеты, — признавали дегустаторы.

«Запах нации» разработали и парфюмеры Литвы. Освежитель воздуха (и одновременно туалетная вода) «Lietuvos Kvapas» («Запах Литвы»), созданный французской фирмой, стал попыткой «провести ребрендинг небольшой республики, стремящейся избавиться от наследия советского прошлого».

Освежитель воздуха «Lietuvos Kvapas» («Запах Литвы») стал национальным сувениромФото: lietuvoskvapas.ltОсвежитель воздуха «Lietuvos Kvapas» («Запах Литвы») стал национальным сувениром

В «антисоветскую» формулу, над которой работали целых два года, вошли запахи полевых цветов, малины, сирени, розы, ландыша и мха в сочетании с нотками бергамота, имбиря, сандала, кедра и мускуса. Духи, разлитые по 25-миллиметровым флакончикам, продавали как сувениры. А в администрации литовского премьера заказали несколько бутылочек, которые были подарены лидерам других балтийских республик, дипломатам, а также отправлены в Афганистан, чтобы солдаты литовской военной миссии на чужбине вспоминали о родине.