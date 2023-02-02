Нюх на родину: у американского штата появится официальный аромат Как запахи превращаются в инструмент политической борьбы

Фото: Florian Kopp/imageBROKER.com/Global Look Press

Один из американских штатов — Нью-Мексико — станет первым в мире регионом со своим официальным ароматом. Наряду с гимном, флагом, эмблемой и другими государственными символами у региона появится и собственный запах — обжаренного на открытом огне перца чили. Каждый год, с марта по октябрь, сладковатый привкус заполняет собой каждый уголок, и перепутать его ни с чем невозможно. Местные политики уверены: это поможет Нью-Мексико конкурировать с извечным соперником-соседом — штатом Колорадо. Чем пахнет геополитика на примере американской глубинки — в материале NEWS.ru.

Перечные войны

Законопроект, внесенный сенатором-демократом Биллом Соулзом, уже прошел одобрение в комитете по делам индейцев, сельского хозяйства и культуры. Дебаты прошли без споров, но весьма оживленно — каждый из законодателей норовил рассказать свою историю о том, как он не может прожить и дня без чили и в какие блюда добавляет перчика его супруга. Нет сомнений, что закон утвердят и на общем голосовании.

Запах чили уникален для нас. Я пытался найти аналогичный пример аромата, который был бы столь же распространен в другом штате, и ничего не пришло на ум, — признал автор идеи Соулз. — Конечно, кое-где у нас пахнет коровьими лепешками, а кое-где нефтяными деньгами, но это не идет ни в какое сравнение с чили.

Фото: DanitaDelimont.com/Luc Novovitch/Global Look Press Перец чили считается национальным продуктом штата Нью-Мексико. А теперь его запах станет официальным ароматом региона

Инициатива возникла не на пустом месте. Нью-Мексико дает 60% чилийского перца в стране. Здесь расположена деревня Хэтч — мировая столица производства уникального красного и зеленого перца, секрет которого передается из поколения в поколение. Недаром «Red or green?» («Красный или зеленый?») считается официальным вопросом штата.

Вообще Нью-Мексико славится обилием национальных атрибутов и символов, порой весьма необычных. У него есть не только собственный девиз — «Crescit Eundo» (в переводе с латыни — «растет на ходу», намек на территориальную экспансию), но и собственный цветок — юкка, собственное официальное насекомое — тропическая оса (тарантуловый ястреб). Официальным предметом гардероба новых мексиканцев считается галстук-боло (ковбойская шнуровка), а официальным транспортным средством — воздушный шар. Теперь к джентльменскому набору прибавится аромат чили, «навсегда оставшийся в сердцах и на тарелках новых мексиканцев».

Обжарка перца представляет собой почти магическое действо.

Оно свершается на задних дворах, парковках супермаркетов и специальных придорожных стендах, где фермеры вытаскивают на свет божий цилиндрические жаровни промышленных размеров. Они ревут, как реактивный двигатель, обугливая 25-фунтовый мешок с перцем примерно за пять минут, — описывают процесс местные СМИ.

Законодатели надеются, что утверждение «государственного аромата» повысит политический статус Нью-Мексико и даст ему фору в конкуренции с соседним Колорадо. Они исторически соперничают во всем — от баскетбола и курортов до еды. Не первый год два штата ведут «перечные войны» — извечный спор за то, чей чили лучше. Жители Колорадо настаивают, что перец, выращенный в Пуэбло, «лучше — и точка».

Жители Колорадо бессовестно задаются. Почему-то они взяли себе в голову, что могут соперничать с нами по части качества зеленого чили. Не тут-то было, — возмущаются нью-мексиканцы.

Фото: shutterstock Секреты производства перца чили передаются в Нью-Мексико из поколения в поколение

Они надеются, что продвижение чилийского бренда позволит им оттянуть туристов из Колорадо, который пока обходит соседей. Так, в 2021 году в Колорадо побывали 84,2 млн путешественников, в то время как Нью-Мексико — в два раза меньше.

Запах родины

Пока мало кто в мире додумался запатентовать «государственные ароматы», особенно на уровне регионов и уж тем более целых государств.

В 2017 году власти Майами представили аромат — официальный символ популярного курорта, составленный профессиональным швейцарским парфюмером, переехавшим в Нью-Джерси. «Запах Майами», разлитый по склянкам, воплотил в себе целую палитру чувственных ассоциаций.

Это фруктовый аромат моря, солнца, соленого воздуха, цитрусов с нотками пляжной неги и богемной суеты, — признавали дегустаторы.

«Запах нации» разработали и парфюмеры Литвы. Освежитель воздуха (и одновременно туалетная вода) «Lietuvos Kvapas» («Запах Литвы»), созданный французской фирмой, стал попыткой «провести ребрендинг небольшой республики, стремящейся избавиться от наследия советского прошлого».

Фото: lietuvoskvapas.lt Освежитель воздуха «Lietuvos Kvapas» («Запах Литвы») стал национальным сувениром

В «антисоветскую» формулу, над которой работали целых два года, вошли запахи полевых цветов, малины, сирени, розы, ландыша и мха в сочетании с нотками бергамота, имбиря, сандала, кедра и мускуса. Духи, разлитые по 25-миллиметровым флакончикам, продавали как сувениры. А в администрации литовского премьера заказали несколько бутылочек, которые были подарены лидерам других балтийских республик, дипломатам, а также отправлены в Афганистан, чтобы солдаты литовской военной миссии на чужбине вспоминали о родине.