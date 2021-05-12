NYT: Повреждение мозга выявили более чем у 130 американцев за рубежом

https://static.news.ru/photo/ed8da07e-20cc-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: cs.hse.ru

С загадочными проблемами, связанными с повреждением головного мозга, столкнулись более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на ряд официальных лиц.

Изначально стало известно о 60 случаях на Кубе и в Китае. Позже повреждения были зафиксированы у дипломатов, работавших в Европе и странах Азии. Случаи, зарегистрированные внутри страны, вероятно, являются последствиями произошедшего с сотрудниками за границей.

По информации NYT, степень повреждений варьируется от головных болей до мыслей о суициде.

Похожие инциденты получили распространение порядка пяти лет назад. Администрация экс-президента Трампа пыталась усилить участие Минобороны в расследование произошедшего, однако возникли трудности из-за федеральной защиты данных о здоровье, ограничивающей доступ к необходимой информации.

В настоящее время, по информации издания, сбором данных для выявления вероятных закономерностей занимается Совет национальной безопасности.

Кроме того, специальное подразделение для сбора данных о новых похожих инцидентах создано в ЦРУ. Ответственным за расследование назначен заместитель директора Дэвид Коэн.

Ранее сообщалось о расследовании в США двух инцидентов, схожих с воздействием «направленной энергией» на американских сотрудников за границей. В настоящий момент нет точного понимания, связаны ли эти случаи между собой. Участники расследования не исключают, что за атаками может стоять Россия, но говорить об этом однозначно нельзя.

Ранее американцы жаловались, что будто кто-то их терроризирует некими «ужасными звуками» на Кубе. Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало синдром.

Как заявили источники, пока неясно, связаны ли эти случаи на территории США с похожими инцидентами за границей. Причастные к расследованию полагают, что за атаками может стоять Россия, но пока об этом нельзя говорить однозначно из-за отсутствия информации. Среди подозреваемых был также назван Китай.

Как сообщал телеканал, в этих случаях прослеживается сходство с так называемым «гаванским синдромом» среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.

Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало синдром. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации «акустических атак», МИД РФ называл эти обвинения «полным абсурдом и странными инсинуациями».