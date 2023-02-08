Newsweek: США готовят территорию для прямого столкновения с Россией Newsweek: США готовят территорию для прямого столкновения с Россией в Арктике

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

универсальный атомный ледокол «Арктика»

Соединенные Штаты проявляют все больше интереса к Арктике и готовятся к возможному столкновению с Россией в этом регионе, заявил Newsweek основатель и старший научный сотрудник Арктического института Мальте Хамперт. По его словам, США считают РФ враждебной нацией и полагают, что враждебность может распространиться и на Арктику.

Это не подготовка к третьей мировой войне. <...> США понимают, что Россия — враждебная нация и что эта враждебность потенциально может распространиться на Арктику, — пояснил Хамперт.

Генерал армии США начальник Управления национальной гвардии Дэн Хокансон заявил, что союзники США по НАТО будут надеяться на поддержку Вашингтона в случае военного столкновения в Арктике.

Ранее сообщалось, что Национальная гвардия США готовится к возможному конфликту с Россией и Китаем в Арктике. В январе нацгвардия провела военные учения под кодовым названием «Северный удар» (Northern Strike). Учения прошли на севере штата Мичиган с целью отработки действий в условиях холода. Американские военные сфокусировались на работе полевой артиллерии. Отмечается, что в учениях принимали участие силы специального назначения Латвии.