Нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР в Арктике Military Times: нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР в Арктике

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Национальная гвардия США готовится к возможному конфликту с Россией и Китаем в Арктике, сообщает Military Times. По мнению авторов издания, в Вашингтоне не исключают военного столкновения Москвы и Пекина с союзниками по НАТО.

Национальная гвардия готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем <...>, в Арктике также действуют такие страны — союзники по НАТО, как Норвегия, которых США будут обязаны поддержать в случае конфронтации, — говорится в публикации.

По информации издания, в январе нацгвардия уже провела военные учения под кодовым названием «Северный удар» (Northern Strike). Учения прошли на севере штата Мичиган с целью отработки действий в условиях холода. Американские военные сфокусировались на работе полевой артиллерии.

Отмечается, что в учениях принимали участие силы специального назначения Латвии.

Ранее журналисты The Wall Street Journal Лоренс Норман и Стивен Фидлер объяснили, что Запад решил нарастить военную помощь Украине, так как опасается способности России одержать победу в любом затяжном конфликте на истощение. По мнению авторов, НАТО и ЕС опасаются, что время может быть на стороне Москвы. Как пишет издание, прежде Запад надеялся, что шансы Киева на победу будут увеличиваться, если конфликт станет длиться все дольше.

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