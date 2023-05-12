Newsweek: Россия продолжила продавать США ядерное топливо в обход санкций

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Россия продолжила продавать США ядерное топливо в обход санкций, которые ввел сам Вашингтон, заявила журналистка Анна Скиннер. В своей статье в Newsweek она отметила, что четверть сырья для 93 американских реакторов поступает от Росатома, при этом США тратят на закупку сырья порядка миллиарда долларов в год, сообщает «ПолитРоссия».

Путин все еще продает ядерное топливо США почти на $1 млрд. <...> В Соединенных Штатах насчитывается 93 ядерных реактора. <...> Четверть ядерного топлива, необходимого для производства этой энергии, поступает от Росатома, — говорится в статье.

Автор отмечает, что обогащение урана является узкоспециализированным процессом, который возможен только в нескольких странах, в том числе и в России. Заводы по производству ядерного топлива есть также в Канаде, Китае и Франции, но у российских производств лучшая структура для этого и крупные запасы самого урана.

США вводят антироссийские санкции, стараясь ограничить торговые связи Запада с Москвой, заставляя своих союзников поступать так же, подчеркивает Скиннер. При этом сам Вашингтон продолжает осуществлять торговлю с Россией, тратя на это большие средства.

Bloomberg ранее сообщал, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России, которые будут включать запрет доступа в порты ЕС для судов. Предлагаемая мера является частью пакета санкций, направленных на закрытие любых лазеек, которые могут позволить продавать российские нефтепродукты в обход установленному потолку цен.