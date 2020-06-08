Неизвестный кладоискатель нашёл «сокровища Фенна» в Скалистых горах

https://static.news.ru/photo/75c4519c-a988-11ea-9312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Неизвестный кладоискатель наконец нашёл в Скалистых горах в США знаменитые «сокровища Фенна». Сундук с драгоценностями десять лет назад спрятал там антиквар-самоучка Форрест Фенн.

Первый владелец «сокровищ» — ветеран войны во Вьетнаме. Свою карьеру коллекционера он начал ещё в 1970-х годах. Фенн, более 20 лет владевший одной из крупнейших галерей искусства в Штатах, в 2010-м объявил, что спрятал драгоценности в Скалистых горах неподалёку от Санта-Фе. В сундуке, по словам коллекционера, были редкие монеты, ювелирные изделия, золотые самородки и не только.

Для всех желающих Фенн издал книгу, в которой в поэтическом виде были зашифрованы послания. Предполагалось, что крайне туманный текст должен помочь кладоискателям прийти к заветному сундуку. В числе подсказок были, к примеру, такие строки: «Поставьте их в дом Брауна. — Там нет места для покорных».

Я не знаю, кто этот человек. Знаю, что он с Востока. Найти сундук ему помогло моё стихотворение. Кладоискатель уже подтвердил находку фотографией сокровищ, — заявил коллекционер в разговоре с журналистами газеты Santa Fe New Mexican.

Как ранее передавал NEWS.ru, группа туристов из четырёх человек обнаружила ценный клад в британском графстве Бакингемшир, вблизи города Хамблден.