США: партнёрство Украины и НАТО ничего не гарантирует Киеву

https://static.news.ru/photo/5ca0d078-afd2-11ea-9127-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями не исключает вступления в организацию. Однако договор не приблизил Киев к членству в альянсе, рассказала постпред США в Блоке Кей Бейли Хатчисон во время брифинга накануне заседания Совета НАТО. Мероприятие состоится 17-18 июня 2020 года.

Когда придёт время, вопрос членства и предоставление ПДЧ будет на столе переговоров, США очень активно поддерживают Украину <...> перед лицом агрессивных действий РФ на востоке Украины и нелегального вторжения в Крым, который [по мнению Вашингтона] является частью Украины, — цитирует представительницу блока ТАСС.

Североатлантический альянс в апреле 2008 года сделал политическое заявление — Украину и Грузию со временем примут в НАТО. Однако тогда Киеву и Тбилиси не передали Планы действий для членства в блоке, что является первым этапом юридического вступления стран в военный союз.

По мнению аналитиков, за прошедшие 12 лет Киев и Тбилиси скорее потеряли шансы присоединиться к организации. НАТО не работает с государствами, имеющими территориальные проблемы — это может втянуть в конфликты всех участников альянса.

О том, что Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями, стало известно 12 июня. Президент страны Владимир Зеленский высказал уверенность, что это будет способствовать укреплению взаимодействия государства с Альянсом «ради общей безопасности».

В заявлении блока, как писал NEWS.ru, было отмечено, что новый статус включает в себя расширенный доступ для Киева к программам военной совместимости и учениям, а также к более широкому обмену информацией. Тем не менее, подчеркнули в НАТО, это не означает приближения к какому-либо решению о полноценном членстве Украины в Альянсе.

Украина стала шестым государством после Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции, которое вошло в партнёрство «расширенных возможностей», учреждённое в 2014 году и призванное помочь выстраивать более глубокие двусторонние отношения с военно-политическим блоком.