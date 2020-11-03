Наперекор демократии: кто определит президента США

Уже сегодня гражданам США предстоит выбрать президента на ближайшие четыре года. День голосования в этом году выпал на 3 ноября, хотя официальные итоги будут озвучены намного позже — возможно, в январе, после чего и состоится инаугурация нового главы государства. Очередные выборы вновь заставили многих говорить о плюсах и минусах американской электоральной системы — а она в своём роде уникальна. NEWS.ru рассказывает, как она устроена, и почему интрига сохраняется даже после дня голосования.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в избирательный процесс в США. За неделю до дня выборов более 97 миллионов человек уже проголосовали досрочно, из них около 35,5 млн избирателей проголосовали лично, а 62,1 млн — по почте. Тем не менее, главные события будут разворачиваться 3 ноября и после.

Дата американского всенародного голосования определена неслучайно: выборы главы государства в США традиционно проходят во вторник первой полной недели ноября. Предпочтение именно вторнику было отдано по ряду исторических причин — когда Соединённые Штаты были преимущественно аграрной страной, некоторым фермерам, чтобы добраться до избирательных участков, требовался целый день (и столько же на возвращение домой). Воскресенье не подходило, поскольку население посещало церковные службы, а понедельник было решено оставить на дорогу. Кроме того, по средам в крупных городах проходили так называемые базарные дни, и тем же фермерам было удобно после выборов продавать продукцию, привезённую с собой, а к началу ноября как раз завершался сбор урожая.

Keiko Hiromi/Global Look Press

Несмотря на такое внимание американских властей к удобству избирателей и привлечению их к выборам, электоральную систему США часто критикуют (в основном, за пределами страны). По мнению скептиков, граждане, хотя и голосуют, по факту не выбирают президента напрямую. Между ними и определением главы государства стоит институт выборщиков.

Их число в каждом штате колеблется (в Нью-Йорке их 29, а, например, в Вермонте — всего 3) и определяется в соответствии с представительством данной административной единицы в американском Конгрессе (535 человек: 435 членов Палаты представителей и 100 сенаторов). К этому добавляются выборщики от округа Колумбия, не представленного в Конгрессе, — ещё три человека, итого 538. Отбор этих людей происходит на местных партийных съездах в течение года выборов. Претендовать на эту роль может любой дееспособный член партии.

При всенародном голосовании работает принцип «победитель получает всё». Если в штате победил кандидат от Республиканской партии, то выборщиками от штата станут именно республиканцы, а демократы на этой территории останутся ни с чем. Именно поэтому, уже зная число выборщиков от каждой партии, можно с большой уверенностью говорить о том, кто в итоге выиграл выборы.

Однако процедура требует того, чтобы проголосовала и коллегия выборщиков. Как цельная структура она не существует — каждый просто голосует самостоятельно. Процедура проходит в декабре и приходится на 41-й день после всенародного волеизъявления. Для победы кандидата ему необходимо простое большинство голосов выборщиков, то есть 50% + один голос (270 голосов).

Традиционно выборщики голосуют за претендента от своей партии, однако истории известны случаи «недобросовестного» голосования, когда демократы отдавали предпочтение республиканцам и наоборот. Впрочем, ни разу это не привело к перелому хода событий.

После голосования заполненные выборщиками бумаги должны быть переданы председателю Сената и в Национальное управление архивов и документации — не позднее, чем в течение девяти дней. В начале января главный архивист должен встретиться с секретарями обеих палат Конгресса на предмет соответствия документов законодательству, и лишь затем конгрессмены проводят заседание для подсчёта голосов. Если ни одному из кандидатов не удалось набрать 270 голосов, 12-я поправка к американской Конституции отдаёт решение этого вопроса Палате представителей, которые голосуют, выбирая между тремя кандидатами, получившими наибольшую поддержку выборщиков. Однако вероятность такого исхода крайне мала.

Джо Байден Adam Schultz/Global Look Press

Институт выборщиков неизменно вызывает споры относительно своей демократичности и потому, что он позволяет победить тому кандидату, который на всенародном голосовании не набрал большинства. Тем не менее, эксперты сходятся в том, что реформирования этого механизма ждать не стоит: американцы ревностно относятся к своим политическим традициям и, судя по всему, вполне удовлетворены своеобразной двухступенчатой системой голосования. Во всяком случае до массовых кампаний по бойкотированию выборов дело не доходило.