США признали поражение американской армии в Афганистане

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на слушаниях в сенате признал, что США потерпели поражение в войне в Афганистане. По его словам, эта война стала их стратегическим провалом, пишет «Интерфакс».

Как отметил Милли, несмотря на поражение США выполнила часть стоявших перед ней задач. По его словам, американская армия смогла расправиться с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ), а воспрепятствовать приходу «Талибана» (запрещена в РФ) у неё не получилось.

Всем нам ясно, что война в Афганистане закончилась не так, как мы хотели: в Кабуле у власти — талибы, — подчеркнул он.

Милли считает, что причина провала кроется далеко в прошлом. США проиграли войну не в последние 20 дней или даже 20 месяцев, а гораздо раньше, уточнил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединённым Штатам следует покинуть Ирак и Сирию так же, как они это сделали с Афганистаном после прихода талибов. Турецкий лидер подчеркнул, что народы и правительства этих стран вправе самостоятельно принимать решения и определять свою внутреннюю политику.