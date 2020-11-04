Нацгвардию США задействуют для пресечения беспорядков в Портленде

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Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун распорядилась ввести в Портленд подразделения Нацгвардии США для пресечения беспорядков, вспыхнувших на фоне президентских выборов.

В настоящее время в городе активны две группы протестующих. Они бьют витрины, забрасывают сотрудников полиции различными предметами.

Задержаны по меньшей мере 10 человек. У одного из них полицейские изъяли винтовку с патронами, самодельную взрывчатку, а также баллончики с краской, сообщает РИА Новости.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. На пост главы государства от Республиканской партии претендует действующий президент Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Официально итоги голосования пока не подведены.

Ранее NEWS.ru писал, что в Вашингтоне произошло столкновение между активистами и сотрудниками полиции в двух кварталах от Белого дома. Собравшиеся заявляли, что пришли «праздновать демократию» и не реагировали на требования разойтись. В итоге силовикам удалось их оттеснить на несколько десятков метров.