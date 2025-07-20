На Западе пришли в ужас из-за реакции России на угрозы Трампа

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20 июля 2025 в 10:19

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Telegraph: ответ России на угрозы Трампа был конфронтационным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

Реакция российской стороны на ультиматум американского лидера Дональда Трампа была конфронтационной, сообщает Telegraph. Хозяин Белого дома предъявил России требование прийти к мирному соглашению с Украиной в течение 50 дней.

Ответ сторонников жесткой линии из окружения Путина был как никогда конфронтационным, — сказано в материале.

До этого турецкие эксперты выразили мнение, что США применяют тактику угроз и резких изменений внешнеполитического курса в отношении России и Украины. По мнению обозревателя Юджеля Оздемира, эти действия вряд ли направлены на реальное урегулирование конфликта между странами.

Ранее сообщалось, что даты нового раунда переговоров между Россией и Украиной все еще не назначены. Сторонам предстоит их согласовать в ближайшее время.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом распоряжение украинского президента Владимира Зеленского об активизации диалога с Россией. По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва поддерживает позицию Киева в этом вопросе.

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