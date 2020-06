Подавлением протестов в Америке на данный момент занимаются несколько ведомств. Прежде всего, это полиция штатов, которую подкрепляют подразделения, которые подчиняются напрямую Министерству юстиции. Кроме того, было задействовано более 74 000 солдат Национальной гвардии из имеющихся 450 000. Это самая крупная мобилизация за всю историю гвардии. В Миннесоте, с которой начались протесты, поначалу мобилизовали всех имеющихся у них 7000 нацгвардецев, но на этой неделе существенно сократили их число на улицах.

Национальная гвардия — это активный резерв вооружённых сил США. В него попадают добровольцы, которые имеют достаточную армейскую подготовку. Службу в Национальной гвардии они совмещают с гражданскими профессиями. Они должны посвящать военным учениям и тренировкам как минимум один уик-энд в месяц, а также мобилизоваться по первому зову. Решение о мобилизации могут принимать как региональные власти, так и президент.

Чаще всего нацгвардейцев направляют на ликвидацию последствий стихийных бедствий, но подавление беспорядков тоже входит в их обязанности. Но это происходит нечасто: в последний раз Национальная гвардия разгоняла бунтовщиков в 1995 году в Лос-Анджелесе. Гвардейцы также могут быть посланы за рубеж, они, например, принимали участие в иракской кампании. Внутри страны они могут действовать как с оружием, так и без него, в зависимости от поставленной задачи. Во время подавления расовых демонстрации часть из них была вооружена.

В основном же с беспорядками в США сегодня борются полицейские: гвардейцев призвали им в помощь только там, где протесты стали больше походить на погромы. На этой неделе Национальную гвардию постепенно начали демобилизовать, так как протесты стали более мирными . Возможно, в этом сыграло роль то, что 1 июня к протестующим обратились родственники убитого полицейскими Джорджа Флойда, призвав их выражать солидарность без насилия. Кроме того, к митингующим начали применять слезоточивый газ, резиновые пули и шумовые гранаты, в крупных городах ввели комендантский час.

Журналисты The Washington Post отметили любопытную деталь: улицы столицы наводнили правоохранители без опознавательных знаков. На вопросы о том, кому они подчиняются, стражи порядка либо предпочитали отмалчиваться, либо отвечали, что они «от Министерства юстиции». Судя по всему, они входили в подразделения Бюро исправительных учреждений и были передислоцированы по решению прокурора Ульяма Барра, но почему на них не было опознавательных знаков, осталось для журналистов загадкой.

Издание замечает, что правоохранителей без опознавательных знаков будет сложнее привлечь к ответственности, если они превысят свои полномочия. Кроме того, в США существуют военизированные группировки, члены которых нередко выходят на улицы с оружием либо для участия в протестах, либо для помощи правоохранителям. Естественно, у них тоже нет опознавательных знаков, и никто не обязан подчиняться их приказам. Но и арестовать их зачастую не могут, если в штате разрешено открытое ношение оружия. Отличить таких самозванцев от настоящих стражей порядка без опознавательных знаков практически невозможно.