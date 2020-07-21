На следующей неделе пройдут российско-американские встречи по разоружению

https://static.news.ru/photo/ba38a8c0-cb6e-11ea-82fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал дату нового раунда российско-американских консультаций. По его словам, они состоятся на следующей неделе в столице Австрии.

Как упомянул председатель комитета Джеймс Риш, у меня был шанс переговорить с комитетом в деталях о нашем образе мышления перед началом переговоров с Российской Федерацией. И я настроен на то, чтобы поделиться дополнительными мыслями, так как наши переговоры в Вене должны начаться на следующей неделе, — цитирует Биллингсли ТАСС.

Такое заявление спецпредставитель Трампа сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам. Они были посвящены рассмотрению его кандидатуры на пост заместителя госсекретаря США.

Он также добавил, что намерен провести переговоры с руководителями делегаций и рабочих групп. Последние вскоре отправятся в Вену. Там они проведут дискуссии с российской стороной.

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