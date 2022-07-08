На газопроводе в Техасе произошёл взрыв

Фото: FOX 10 Phoenix / YouTube

На газопроводе американской компании Energy Transfer в городе Уоллис, штат Техас произошёл мощный взрыв, сообщил телеканал Fox 10 Phoenix. Отмечается, что огненный столб поднялся на высоту нескольких десятков метров и был виден с расстояния в 30 миль (около 48 км). По информации издания, местных жителей эвакуировали из соображений предосторожности.

Местные власти сообщили, что в ходе взрыва никто не пострадал. В настоящее время проводится расследование инцидента. В пресс-службе газовой компании не исключают противоправные действия в отношении газовой магистрали.

Власти Канады планируют снять часть антироссийских санкций по просьбе Берлина, написало ранее агентство URA.RU. Отмечается, что Германия хочет таким образом ускорить поставку турбин для «Северного потока», который в настоящее время остановлен для планового ежегодного ремонта. Если канадское правительство пойдёт на этот шаг, то это создаст прецедент точечного снятия эмбарго. Правительство ФРГ обеспокоено тем, что поставки газа в страну могут затянуться из-за ремонтных работ на газопроводе.