На Гавайях могут начать фотографировать всех прибывающих туристов

Некоторые из приезжающих на Гавайи продолжают игнорировать необходимость 14-дневного карантина. Из-за этого власти рассматривают возможность начать фотографировать всех прибывающих на острова путешественников, сообщил губернатор штата Дэвид Игэ.
Как
Если мы знаем, что кто-то нарушил карантин, у нас нет фотографии, которую мы могли бы распространять, чтобы люди помогли нам определить нарушителей. Конечно, было бы полезно иметь фото. Мы рассматриваем ряд вещей, которые помогут нам улучшить соблюдение карантина, — заявил Игэ.
На разработку программы по тестированию на коронавирус федеральные власти США выделят регионам страны $11 млрд, писал NEWS.ru.
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