На Гавайях могут начать фотографировать всех прибывающих туристов

https://static.news.ru/photo/1e2a4d76-9414-11ea-b108-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Schoebel/National Guard/Global Look Press

Некоторые из приезжающих на Гавайи продолжают игнорировать необходимость 14-дневного карантина. Из-за этого власти рассматривают возможность начать фотографировать всех прибывающих на острова путешественников, сообщил губернатор штата Дэвид Игэ.

Как отмечает CNN, на Гавайях с нарушителями карантинного режима решительно борются. Недавно полиция арестовала пару из Калифорнии, которая приехала провести медовый месяц на островах. Молодожёны неоднократно игнорировали предписания о том, что в течение двух недель не должны покидать номер в гостинице.

Если мы знаем, что кто-то нарушил карантин, у нас нет фотографии, которую мы могли бы распространять, чтобы люди помогли нам определить нарушителей. Конечно, было бы полезно иметь фото. Мы рассматриваем ряд вещей, которые помогут нам улучшить соблюдение карантина, — заявил Игэ.

На разработку программы по тестированию на коронавирус федеральные власти США выделят регионам страны $11 млрд, писал NEWS.ru.