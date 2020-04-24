На американском эсминце зафиксировали вспышку COVID-19

https://static.news.ru/photo/4c7441d0-8647-11ea-a7a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: PH2 K. Bates, USN/Public Domain/commons.wikimedia.org

На борту американского ракетного эсминца Kidd произошла вспышка коронавируса. В настоящее время судно возвращается на базу после операции по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По данным Reuters, одного инфицированного эвакуировали с корабля. Сколько всего человек на борту заразились коронавирусной инфекцией, не уточняется.

Ранее коронавирусная инфекция подтвердилась у 840 моряков с авианосца Theodore Roosevelt Военно-морских сил США. Ещё 4098 военнослужащих не заразились, 88 членов экипажа уже излечились от вируса, писал NEWS.ru.