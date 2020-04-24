На американском эсминце зафиксировали вспышку COVID-19

На борту американского ракетного эсминца Kidd произошла вспышка коронавируса. В настоящее время судно возвращается на базу после операции по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне.
Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
По данным Reuters, одного инфицированного
Ранее коронавирусная инфекция подтвердилась у 840 моряков с авианосца Theodore Roosevelt Военно-морских сил США. Ещё 4098 военнослужащих не заразились, 88 членов экипажа уже излечились от вируса, писал NEWS.ru.
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