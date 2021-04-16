16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

«Мы ему справку выпишем»: Рогозин поиздевался над Болтоном из-за санкций

05:45, 17 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что гордится совим попаданием в российский санкционный список. По его мнению, это говорит о том, что он отстаивал интересы США.

На это отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В своём telegram он пошутил, что российские власти ему ещё и видетельство со справкой выпишут.

Мы ему ещё и свидетельство со справкой выпишем, чтоб правнукам с гордостью показывал, — написал Рогозин.

Сам Болтон ранее призвал решительно осуждать попытки России «вмешаться в жизнь американцев».

Всего в антиамериканском санкционном списке оказалось восемь фамилий — это высокопоставленные чиновники и политические деятели, которые причастны к «реализации антироссийского курса».

Ранее NEWS.ru писал, что Болтон не пользовался особым уважением своего президента Дональда Трампа. После того как его сняли с должности, Трамп назвал его придурком за слова о «любовных» письмах от Ким Чен Ына.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео