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Трамп назвал Болтона придурком за слова о «любовных» письмах от Ким Чен Ына

20:43, 07 сентября 2020
Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона придурком за его слова о письмах от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Только что услышал, что этот ненормальный Джон Болтон говорил о том, что я обсуждал «любовные письма от Ким Чен Ына», как будто я относился к ним только так. Это был просто сарказм. Болтон был таким придурком, — написал американский лидер в Twitter.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын неоднократно обменивались письмами. Их содержание держится в тайне, но сам президент Соединённых Штатов называл их «прекрасными письмами», а однажды заявил, что они с Кимом «влюбились друг в друга», уточняет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его отношения с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном можно назвать хорошими. Такое заявление хозяин Белого дома сделал, выступая перед избирателями в штате Пенсильвания. Политик подчеркнул, что если бы у власти в США оставались демократы, то «была бы война» с КНДР. Американский лидер отдельно отметил, что не видит «ничего ужасного» в том, что находится в нормальных отношениях с властью Северной Кореи.

Трамп и Ким Чен Ын трижды проводили личные встречи, но не достигли договорённостей относительно денуклеаризации Корейского полуострова, писал NEWS.ru.

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