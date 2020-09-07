Трамп назвал Болтона придурком за слова о «любовных» письмах от Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/6b318842-f133-11ea-bdb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона придурком за его слова о письмах от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Только что услышал, что этот ненормальный Джон Болтон говорил о том, что я обсуждал «любовные письма от Ким Чен Ына», как будто я относился к ним только так. Это был просто сарказм. Болтон был таким придурком, — написал американский лидер в Twitter.

Just heard that Wacko John Bolton was talking of the fact that I discussed âlove letters from Kim Jong Unâ as though I viewed them as just that. Obviously, was just being sarcastic. Bolton was such a jerk! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2020

Дональд Трамп и Ким Чен Ын неоднократно обменивались письмами. Их содержание держится в тайне, но сам президент Соединённых Штатов называл их «прекрасными письмами», а однажды заявил, что они с Кимом «влюбились друг в друга», уточняет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его отношения с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном можно назвать хорошими. Такое заявление хозяин Белого дома сделал, выступая перед избирателями в штате Пенсильвания. Политик подчеркнул, что если бы у власти в США оставались демократы, то «была бы война» с КНДР. Американский лидер отдельно отметил, что не видит «ничего ужасного» в том, что находится в нормальных отношениях с властью Северной Кореи.

Трамп и Ким Чен Ын трижды проводили личные встречи, но не достигли договорённостей относительно денуклеаризации Корейского полуострова, писал NEWS.ru.