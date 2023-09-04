MWM: ракеты «Кинжал» на Су-34 дадут России новые возможности на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение России вооружить истребители Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» позволит вооруженным силам страны расширить свои возможности в зоне проведения спецоперации, сообщает Military Watch. Обозреватели издания уверены, что интеграция снаряда с бомбардировщиком изменит ситуацию на всех театрах боевых действий, где эти самолеты развернуты.

Российские ВВС впервые применили ударные истребители Су-34 для запуска баллистических ракет, что является ранее неизвестной возможностью, способной изменить характер использования самолетов. <...> Интеграция «Кинжала» на Су-34 повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти самолеты, — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии, — пишет издание.

Журналисты подчеркивают, что «Кинжалы» активно применяются на Украине, например, в мае 2023 года была уничтожена ракетная батарея систем Patriot в Киеве.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил в беседе с NEWS.ru, что применение в ходе СВО гиперзвуковой ракеты «Кинжал» бомбардировщиком Су-34 нужно считать шагом к оснащению этим снарядом истребителя Су-57. По словам эксперта, работы в этом направлении активно ведутся.