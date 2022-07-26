«Мудрить стали»: адмирал объяснил отказ США от участия в учениях Sea Breeze Адмирал Комоедов объяснил отказ США от участия в военных учениях НАТО Sea Breeze

Фото: U.S. Navy/Global Look Press

ВМС США отказались отправлять свои корабли на военные учения Sea Breeze, которые проходят в Черном море. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов предположил, что это может быть связано с «заболеванием мудростью» у американских военных. По его мнению, другая причина может заключаться в том, что Вашингтон решил не усугублять отношения с Москвой, пишет «ПолитРоссия».

Флотские «демократы» американские мудростью начали заболевать. Мудрить стали, — высказался Комоедов.

По мнению адмирала, США также могут переживать из-за опасений, что Турция не пропустит их корабли в Черное море через пролив Босфор. Он напомнил, что Вашингтон принес Анкаре немало трудностей, поэтому местный лидер Реджеп Тайип Эрдоган вполне мог бы перекрыть американским эсминцам вход в акваторию.

Комоедов также предположил, что Белый дом решил пропустить учения, так как США уверены в своем превосходстве в море. Адмирал убежден, что Штатам очень повезло с географической точки зрения, так как страна окружена двумя океанами, поэтому американцы могут не претендовать на закрытые моря.

Ранее стало известно, что учения НАТО Sea Breeze в Черном море являются плановыми и проходят в значительном удалении от украинского побережья. По словам источника в военных кругах, учебные маневры проходят в районе болгарского порта Варна на значительном удалении от украинского побережья. Он добавил, что учения стали крупнейшими в регионе с момента начала специальной операции на Украине.