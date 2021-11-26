Moderna создаст вариант вакцины от штамма COVID-19 «омикрон»

Американская компания Moderna работает над созданием более мощной бустерной вакцины. Предполагается, что препарат сможет защитить организм от мутаций коронавируса SARS-CoV-2, в том числе нового штамма «омикрон» и ему подобных. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании пресс-релизе.

Moderna будет быстро продвигаться с разработкой специального бустерного варианта для штамма «омикрон», — говорится в сообщении.

Новый препарат получит обозначение mRNA-1273.529, последние цифры повторяют кодировку штамма «омикрон» — В.1.1.529.

Кроме того, в компании сообщают об изучении ещё двух кандидатов на мультивалентную бустерную вакцину. В эти препараты изначально вшито «обучение» человеческого организма защите от мутаций нового штамма. Также Moderna собирается изучить возможность введения увеличенной дозы уже имеющейся бустерной вакцины для получения более эффективной защиты от нового штамма. Данные о результатах учёные получат в течение нескольких недель.

Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий обеспокоенность, говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии. По словам специалистов, новый вариант COVID более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого считался доминирующим во всём мире.