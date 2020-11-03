Модель Playboy пригрозили снять с рейса из-за откровенной одежды

https://static.news.ru/photo/7b75f12e-1da8-11eb-81ee-fa163e074e61_660.jpg Натали Ева Мари Фото: natalieevamarie/instagram.com

Пассажирку американской авиакомпании Southwest Airlines пригрозили снять с рейса вместе с сыном. Причиной стала её одежда — топ с леопардовым принтом и глубокими вырезами на груди и спине.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего по маршруту из штата Техас в Оклахому. Девушке заявили, что её откровенный наряд противоречит дресс-коду перевозчика, и попросили ее переодеться.

Пассажиркой оказалась 26-летней моделью Playboy Натали Евой Мари. Впрочем, помимо «горячих» фотосессий она известна тем, что является профессиональным рестлером. Но силовым методом она решать конфликт не стала, хотя и почувствовала себя униженной и оскорблённой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ.

Конфликт разрешился мирно. Одна из стюардесс выдала модели свитер, чтобы та могла им прикрыться. Бортпроводница также посоветовала по прибытии сообщить о произошедшем представителям авиакомпании. В результате Southwest Airlines принесли Мари извинения и предоставили скидку на следующий авиаперелёт.

Ранее, как писал NEWS.ru, стюардесса раскрыла правду об отношениях коллег с пилотами.