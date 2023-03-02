«Мировой провокатор»: экс-сенатор рассказал о целях США на Украине Экс-сенатор Клинцевич: США пытаются заработать с помощью украинского конфликта

Фото: Совет Федерации

Франц Клинцевич

Соединенные Штаты пытаются заработать на украинском конфликте, а также ослабить российскую промышленность и экономику с его помощью, заявил в беседе с «Народными Новостями» бывший член Совфеда России Франц Клинцевич. По его словам, жажда наживы станет губительной для Вашингтона. Экс-сенатор назвал США мировым провокатором и подчеркнул, что Украина станет причиной их деградации.

Мировой провокатор, жандарм и стяжатель всех этих вещей — Соединенные Штаты — пока что находится в очень крепком состоянии <...> но деградировать они будут, в конечном итоге они пострадают. Детонатором будет Украина, — уверен Клинцевич.

Экс-сенатор отметил, что украинский конфликт запустил цепочку событий, которая приведет США к краху. Он подчеркнул, что внутриполитическая ситуация в Штатах сопряжена с рядом экономических и политических трудностей. При этом разногласия в американском обществе и среди политических элит насчет Украины только усугубляет положение страны. Эксперт считает, что США устроили очень опасные игры, недооценив Россию, и в итоге сами вырыли себе яму.

В китайских СМИ ранее сообщили, что США стремятся сохранить и усилить свою гегемонию в мире с помощью украинского конфликта. Журналист Хэ Чжигао отметил, что в Вашингтоне все еще следуют менталитету холодной войны.