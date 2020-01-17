https://static.news.ru/photo/e4fc0392-3945-11ea-aa3c-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Коми Фото: Mark Reinstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский Минюст заподозрил бывшего главу ФБР Джеймса Коми в передаче СМИ секретной информации о перехваченном правительственном документе из России. Узнавшая о расследовании газета The New York Times считает, что дело может оказаться политически мотивированным.

Перехваченный документ стал ключевым в решении Коми в июле 2016 года отказаться от преследования кандидата в президенты США от демократов Хилари Клинтон, которая использовала личный почтовый сервер при исполнении обязанностей госсекретаря.

Расследование деятельности экс-главы ФБР началось в последние месяцы 2017 года, когда президентом стал республиканец Дональд Трамп. NYT допустила, что проверка может быть политически мотивирована.

Обычно прокуроры и ФБР открывают подобные дела примерно в то же время, когда конфиденциальная информация появляется в СМИ. <...> Кроме того, президент США Трамп регулярно называл Коми источником утечек, и это уже второе расследование Минюста в отношении экс-главы ФБР, — г оворится в материале американского издания.

Представитель генпрокурора США и адвокат Коми отказались от комментариев.

Как писал NEWS.ru, в декабре Трамп потребовал от уволенного в 2017 году Коми извиниться за слежку, которую спецслужба вела за штабом кандидата во время предвыборной кампании 2016 года. Действующий президент США потребовал от ФБР признать незаконные действия.